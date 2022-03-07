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Парковка на улицах Москвы в связи с Международным женским днем будет бесплатной 7 и 8 марта

, 10:11

Парковка на улицах Москвы в связи с Международным женским днем будет бесплатной 7 и 8 марта
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Парковка на улицах Москвы в связи с Международным женским днем будет бесплатной в понедельник и вторник 7 и 8 марта. В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что 7 и 8 марта, как обычно по праздникам, все парковки в столице будут бесплатными.

Оставить автомобиль бесплатно в эти дни можно будет даже там, где действует повышенный тариф.
В пресс-службе пояснили, что парковки со шлагбаумом останутся платными все праздничные дни, - сообщает Агентство городских новостей "Москва".

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