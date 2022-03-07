В Луганске утром прогремел взрыв

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7 марта 2022, 07:28

взрыв в Луганске, фото: vk.com/lugansk_all_news

В Луганске утром в понедельник, 7 марта, прогремел взрыв. Корреспондент РИА Новости сообщил о сильном взрыве в Луганске. Очевидцы и местные СМИ стали сообщат, что горит нефтебаза. На видео, опубликованном в Telegram-канале агентства, виднеется столб черного дыма.

Представительство ЛНР в СЦКК ранее распространило информацию о том, что украинские военные в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 20 снарядов.

"Со стороны вооруженных формирований Украины в 3.50 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Светлодарск в район н.п. Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - пишут представители организации в Telegram.