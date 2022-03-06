TikTok из-за закона о фейках запретил стримы и публикацию нового контента на территории РФ

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6 марта 2022, 22:26 Источник: ТАСС

Логотип TikTok, Silas Stein/globallook.com

Популярная социальная сеть TikTok сообщила о приостановке распространения нового контента и прямых трансляций на территории России из-за закона о фейках, принятого в России 4 марта.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы неоценим последствия этого закона в области безопасности»,- сказано в заявлении, которое публикуется в воскресенье на сайте TikTok.

Функции обмена сообщениями в приложении продолжит работать. 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против страны.