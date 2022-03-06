Что беспокоит сегодня латвийцев

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 марта 2022, 19:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что «следующие» могут быть страны Прибалтики, латвийцы несколько взволнованы – страна небольшая, граница с РФ… Как отреагировали на подобное высказывание латвийцы?

Об этом говорят уже годами. Все зависит от того, сможет ли НАТО выжить или нет. До сих пор все происходило на не входящей в НАТО Украине, а также в Грузии. Россия еще не воевала с НАТО», — считает Вилис Криштопанс, бизнесмен и премьер-министр (1998—1999), член правления Первой партии Латвии.

«Я думаю, что это, скорее, эмоциональное высказывание. Тогда в своем роде это конец света. Я не верю в это. Поскольку мы в системе НАТО, я думаю, что русские должны столкнуться с другой армией и другими технологиями», — продолжает Андрейс Эрглис, кардиолог, профессор Латвийского университета, вице-президент Латвийской академии наук.

Криштопанс, в свою очередь, утверждает, что мы в военном отношении очень уязвимы - 6000 солдат, 8000 земессаргов.

Эрглис призывает нас думать не только о количестве наших солдат, а считать все три страны Балтии вместе и не паниковать.