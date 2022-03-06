При нынешней сложившийся ситуация в Латвии, когда официальная позиция Латвии – помощь Украине, то резонный вопрос – будет ли 9 мая в Латвии?
Общество 9 мая в Латвии планирует проводить мероприятие у памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков.
Общество подало заявку на проведение публичного мероприятия и шествия. Самоуправление ее еще не утвердило.
Как сообщалось, в ночь на 25 февраля монумент в парке Победы был облит краской цветов украинского флага. Полиция проводит расследование.
Партия "Согласие" назвала этот акт выпадом против русских жителей Латвии, а Русский союз Латвии организовал очистку памятника от краски.
Памятник и ранее подвергался вандализму, а в 1997 году члены организации Pērkonkrusts даже пытались его взорвать, в результате чего два участника акции погибли.
Напомним, 16 марта в Латвии неофициальный день памяти латышских легионеров СС. Сочувствующие и поклонники латышских легионеров СС каждый год возлагают к памятнику Свободы цветы и устраивают шествие.
Страшно подумать, что может «случится» на подобном шествии в этом году…
Разрешение на подобные мероприятия дает Рижская дума, объясняя этот тем, что, мол, лучше разрешить, чем запретить…