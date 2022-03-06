В Челябинском зоопарке проснулись все бурые медведи

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6 марта 2022, 18:26 Анна Семенова

Все мишки готовы встречать гостей. Фото: челябинский зоопарк

Косолапые готовы поздравить всех женщин с 8 марта.

За окном метель, холод и гололед? А у бурых мишек – весна! Вслед за Шкодой, которая проснулась в челябинском зоопарке еще 21 февраля, пробудились и остальные косолапые. Гималайская медведица Алиса, по словам сотрудников зоопарка, настоящая отличница: соблюдает режим сна четко по графику. А вот Бусинка периодически проявляет бунтарский характер, первые пять зим после попадания в зоопарк она вообще не впадала в спячку. Все дело в том, что она оказалась здесь совсем крохотной, когда погибла ее мама. Научиться правильно засыпать на зиму она просто не успела.

Дольше всех спит мужчина – медведь Харитон. Он самый пожилой среди бурых обитателей. Но к 8 марта и он проснулся, чтобы поздравить всех девочек.