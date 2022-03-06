В России выявили 79 863 новых случая заражения коронавирусом

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6 марта 2022, 11:44

лаборатория, Julian Stratenschulte/dpa

В России за минувшие сутки выявили 79 863 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 6 марта, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За прошедшие 24 часа количество госпитализаций в России составило 8 242 человек и снизилось по сравнению с предшествующими 24 часами на 11,3%. Уменьшение числа госпитализаций было отмечено в 57 регионах Российской Федерации. Без изменений ситуация осталась в двух субъектах Российской Федерации.

За сутки в России скончались 744 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.