В Подмосковье заготовили около 70 тонн донорской крови в прошлом году

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5 марта 2022, 22:56

pixabay.com

За 2021 год в Подмосковье собрали примерно 70 тонн донорской крови, сообщает «Подмосковье сегодня».

За прошлый год учреждения Службы крови Московской области заготовили более 69 тонн крови. Это на 5 тонн больше, чем в 2020 году.

«Донорская кровь необходима пациентам, которые нуждаются в переливании, то есть с ожогами, сильной кровопотерей, онкологическими заболеваниями, новорожденным с различными патологиями, пострадавшим в ДТП и многим другим»,- рассказала Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Более того, донорами являются более 51,7 тысячи человек. В 2020 году же доноров было меньше на 4,5 тысячи человек.