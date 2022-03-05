Диетолог Гинзбург рассказал о формировании «правильной» тарелки для похудения

Аргументы Недели → Общество 13+

5 марта 2022, 22:33

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что «правильную» тарелку для похудения необходимо составлять из двух частей: половина тарелки — овощи, фрукты и зелень, вторая половина — крупа и блюдо на белковой основе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в рационе также можно использовать привычный для людей вариант с первым, вторым и третьим блюдами.

«В этом случае нужно соблюдать те же правила. Птица — лучше, чем мясо, а рыба — лучше, чем птица. Гречка — лучше, чем рис, а бобовые — лучше, чем гречка. Грубый хлеб однозначно лучше, чем белый. Желательно какое-то блюдо из овощей (салат или винегрет). Желателен один фрукт»,- порекомендовал Гинзбург.