Общественная палата Абхазии поддержала решение о признании ЛНР и ДНР

Аргументы Недели. Кубань → Общество 13+

5 марта 2022, 16:53

Фото: abkhazinform.com

Решение о признании суверенитетов Донецкой и Луганской народных республик принял президент Абхазии Аслан Ржания. Позицию абхазского лидера поддержали в Общественной палате региона. Соответствующее заявление Общественной палаты Республики Абхазия (ОПРА) подписала секретарь палаты Гульнара Кичба.

В ОПРА отмечают, что народ Республики Абхазия, переживший войну, хорошо знает цену мирной жизни и боль утраты, а потому Общественная палата республики выражает морально-политическую поддержку курсу стратегического партнера – Российской Федерации по защите мирного населения от националистических формирований. Об этом говорится в тексте заявления ОПРА.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Краснодарского края (ОПКК) Любовь Попова, кубанские общественники давно, тесно и продуктивно работают с Общественной палатой дружественной Абхазии, укрепляя межкультурное взаимодействие, обмениваясь опытом по развитию некоммерческого сектора.

– Четыре года назад Общественные палаты Кубани и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволяет усилить эту работу. Нас всегда связывало не только географическое соседство, но и общие ценности, единое понимание того, на каких принципах должно строиться гражданское общество. И заявление общественников Абхазии — очередное свидетельство того, что мы едины, – сказала Любовь Попова.

Напомним, ранее ОПКК опубликовала текст открытого письма кубанской интеллигенции в поддержку позиции российского президента в по ситуации в Украине. Под документом поставили подписи порядка двадцати тысяч граждан, в том числе и жители Абхазии.