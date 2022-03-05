Политик Латвии Янис Урбанович: В русских Латвии накопилось много горечи, но они неотъемлемая часть страны

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 марта 2022, 16:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийское утро началось у меня с новости, опубликованной в местных СМИ: домоуправ пригрозил гражданам России, владеющих двумя квартирами в Риге. Он потребовал объяснить происхождение денег на покупку недвижимости, а также выразить свое конкретное отношение к событиям на Украине…

История такова: председатель жилищного товарищества некий г-н Роланд Стрипканс написал двум владельцам квартир, гражданам России, письма с требованием объяснить происхождение денег на покупку недвижимости, а также четко выразить свою позицию в отношении событий на Украине. Совершенно очевидно, что такие письма обеспокоили людей.

«Никто не в праве отсылать такие письма. Потому, что эти письма можно счесть, как угроза. Потому, как это претензии ко всей нации уже. Это очень страшно получать такие письма, потому как не можешь чувствовать себя спокойно в своем собственном доме», - рассказывает журналистам хозяйка одной из квартир Василиса.

Вскоре в подъезде появились плакаты на русском и английских языках: «Хватит гнобить мирных жителей. Вам должно быть стыдно за ваши слова. Рассизм!»

Понятно, что плакаты были сорваны… Домоуправу пришлось объясниться:

«Да, отправленные письма были результатом сильных эмоций. Главный посыл, который я хотел сказать этим обращением к жильцам дома, которые являются гражданами России, не следует отворачиваться от происходящего, а надо занять активную позицию!»

Справедливости ради отметим, что многие латыши высказали свое возмущение происходящим:

«Ты не служба безопасности, чтобы так делать – не солидно. Не надо сейчас выяснять у каждого русского, что ты тут делаешь?» - заявил СМИ один из жителей дома Жан.

Меня поражает то, что сегодня подобную мерзость можно обозвать «сильные эмоции». Я бы назвала это иначе – национализм некого человека к русскоязычным. Я не понимаю, а почему нужно хамство, национализм прикрывать «умными фразами»? Говорите, как есть! Почему нужно требовать в стране, которая проповедует демократию, свободу слова, непременно высказать мнение то, которое хочется слышать человеку в данный момент? Чем это продиктовано? Почему люди ничего не видят дальше собственного носа?

У каждого человека есть свое мнение и своя позиция. И есть она у жителей Латвии. Есть! И разная! Я, как журналист, сталкиваюсь с этим постоянно!

Вот мнение из латвийских социальных сетей:

«Прекратите уже выяснять отношения! Может, подумаем о мире, спокойствие в нашей стране. Надоело уже! Это не Латвия, а Украина: везде украинские флаги, которые «организовали» власти, музыка украинская из приемника льется… Устали многие. Депрессия накатывает. Может, начнем жить?»

«Как вы можете так говорить, когда такая боль на Украине? Вы должны иметь гражданскую позицию, которую нам озвучило наше правительство! У меня мама украинка и я не могу смотреть на всю эту боль, страх, ужас!»

«Страшные времена настали. Во мне нет украинской крови, и я не смогу всю боль понять, постичь, как это чувствуют украинцы. Но у меня есть друзья на Украине, которые жили долго в несколько км от Донбасса… Сейчас жители Киева рассказывают, что они уже который день спасаются в метро, в подвальных помещениях… Страшно. А мои друзья из Донбасса рассказывали, что за все прошлые годы у них в «подвалах» родился не один ребенок… Они жили буквально в подвалах, чтобы выжить! Почему об этом никто не вспомнит? Почему не вспомнить заживо сгоревших людей в Одессе? А украинский гимн… там в одном из куплетов просто жгут ненависть к русским. Почему все так необъективно?»

А я думаю, что тут дело не в России и Украине… Все гораздо глубже и сложнее – ярая нелюбовь националистов ко всему русскому.

Да, правительство Латвии призывает к объединению русскоязычных и латышей. Это правильно! Но, почему об этом вспомнили только сейчас? Может, по принципу – «наши русские молчите, молчите, пожалуйста, а то «эти» придут и начнут спасать вас»?

Глава партии «Согласие» Янис Урбанович высказался по этому поводу, на мой взгляд, честно…

«Сейчас политики, находящиеся во власти, наконец-то заметили, что «русские – это наши». Но они были такими уже 30 лет, несмотря на все усилия по их отчуждению. В них накопилось много горечи, но они неотъемлемая часть Латвии. С совсем немногими исключениями лояльная своей родине Латвии. И никто не имеет право требовать, чтобы они это постоянно подтверждали, поскольку это само собой разумеется.

Да, это очень правильно и очень хорошо, что высокие должностные лица, которые еще недавно говорили о безоговорочной ассимиляции всех людей других национальностей, о выкорчевывании русского языка, сейчас говорят об уважении и сплочении. Но для того, чтобы вам поверили, нужны и дела. В первую очередь, остановите тех политиков в политической элите, которые даже в таких обстоятельствах раскалывают общество ради своего политического рейтинга. Не просто молча отклоните предлагаемые ими проекты вражды, а четко заявите, что с такими не по пути».

Знаете, сегодня я проснулась и увидела, что мои гиацинты распустились… А на улице запахло весной… И я подумала, что если пахнет весной и расцветают цветы, то будет и мир… Я в это верю!