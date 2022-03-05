Минтруд сообщил, что не рассылал сообщений о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом

Министерство труда и социальной защиты предупредило граждан, что не имеет никакого отношения к публикациям о задержках зарплат и пенсий. Разъяснения якобы Минтруда в связи с дефолтом в РФ стали распространяться накануне в соцсетях.
«В соцсетях появилось сообщение о якобы распространенных от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом. Никаких подобных заявлений Минтруд не делал», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В нем также говорится, что «все социальные обязательства государства исполняются, пенсии выплачиваются вовремя, заработные платы поступают в срок».
Министерство напомнило, что все разъяснительные материалы ведомства публикуются на сайте Минтруда и в его телеграм-паблике.
Накануне Минтруд разъяснил, что поправки в закон, принятые Госдумой 4 марта, позволят индексировать пенсии и увеличивать доплаты к ним в течение года, с учетом уровня инфляции.