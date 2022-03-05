Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта перестанет выполнять рейсы за границу

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5 марта 2022, 15:34 Источник: Аэрофлот

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает выполнение международных рейсов. Перевозчик объяснил приостановку рейсов за границу «возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Рейсы международных направлений авиакомпаний «Россия» и «Аврора» (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999) также будут отменены. Ограничение не распространяется на полеты в Белоруссию.

Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону смогут вылететь до 8 марта. Граждане, рейсы которых отменены, смогут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

Для пассажиров, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию.

«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов внутри России за исключением полетов в города на юге страны и в Минск (Белоруссия).