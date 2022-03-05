Южноуральские эксперты объяснили, почему россияне поддерживают спецоперацию

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5 марта 2022, 13:41 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По данным ВЦИОМ, решение одобряют 68% жителей страны.

Как ранее сообщил ВЦИОМ, большинство граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине. 68% высказались в пользу решения.

Главный редактор газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин уверен, что эта цифра отражает реальные настроения россиян.

«И есть велика вероятность, что на фоне санкций, даже не экономических, а спортивных и культурных, базарного торга Евросоюза и США со странами, не желающими разрывать отношения с Россией, нелепые условия и условности могут только кратно увеличивать армию поддержки. Время покажет, кто был прав, а кому уже следует стыдиться», – добавил Марк Рискин.

С тем, что результаты опросов отражают общественное мнение, согласна и главный редактор сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова. Она добавила, что каждый по-своему формулирует принятие ситуации.

«Для кого-то на первом плане - необходимость поддержки жителей Донбасса. Другим важно, чтобы Россия наглядно показала США и странам НАТО, что с ее интересами на мировой арене нельзя не считаться», – прокомментировала Наталья Окорокова.