Глава Крыма Аксёнов о повышении​ цен: Хотят сорвать куш в сложное время

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5 марта 2022, 11:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей АКСЕНОВ считает, что завышения не обоснованы и являются желанием предпринимателей нажиться на сложившейся ситуации.

«Хотят сорвать куш в сложное время», - так описал он ситуацию, когда цены в мелкой рознице подскочили от 60 до 200 процентов.

Глава Крыма поручил профильным министерствам следить за ценами в регионе и не допускать их роста.