В Москве заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Как отметил градоначальник, прошлый год в Москве закончился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 г. также наблюдается дальнейший рост деловой активности.
«Тем не менее, очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами.
В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, которую буду возглавлять лично», - отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации и принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
«Нынешняя ситуация – нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий.
За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», - заключил Сергей Собянин.
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