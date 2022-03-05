В Москве заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

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5 марта 2022, 10:08 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.



Как отметил градоначальник, прошлый год в Москве закончился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 г. также наблюдается дальнейший рост деловой активности.



«Тем не менее, очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами.

В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, которую буду возглавлять лично», - отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы подчеркнул, что первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации и принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.



«Нынешняя ситуация – нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий.

За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», - заключил Сергей Собянин.



