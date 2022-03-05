Депутат ЗакСобрания Челябинской области Леонид Урмашов призвал не верить фейкам

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5 марта 2022, 10:01 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото с личной страницы Леонида Урмашова во «ВКонтакте»

Парламентарий напомнил, зачем на самом деле Россия проводит спецоперацию на Украине.

В последнее время в интернете появляется много недостоверных сведений об обстоятельствах проведения специальной операции на Украине. Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Леонид Урмашов призвал южноуральцев не верить слухам.

«Особенно стало много так называемых фейкньюз, которые любят наши «западные партнеры». Поэтому считаю важным обратить внимание на тот факт, что объявленная операция имеет две цели – обеспечить мирную жизнь на Донбассе и защитить Россию от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию», – приводит «Губерния» слова парламентария.

Кроме этого, Леонид Урмашов перечислил официальные документы, в соответствии с которыми было принято решение о проведении спецоперации.