Яку Лаврентию из челябинского зоопарка сделали педикюр болгаркой

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

5 марта 2022, 08:52 Анна Семенова

Вот такая красота теперь на копытцах у Лаврентия. Фото: челябинский зоопарк

А после процедуры порадовали хищников.

Скоро весна и все хотят быть красивыми. Даже огромный як Лаврентий, который проживает в зоопарке Челябинска. Копыта его периодически разрастаются, становятся неудобными для ходьбы, что грозит деформацией конечностей, растяжением связок и воспалением. Поэтому раз в год животное отправляется на педикюр.

Только вместо пилочки и миниатюрных кусачек мастеру требуются клещи, болгарка и копытный нож. Сначала счищается вся грязь, потом клещами отрезаются выступающие части копыт, а роговую стенку спиливают болгаркой со специальным диском. Ну а дальше – шлифовка и покрытие «лаком» - фиолетовым антисептиком. Все как в лучших салонах!

Конечно, для проведения такой процедуры яка необходимо усыпить. И пока он сладко посапывал под снотворным, у него также взяли необходимые анализы, осмотрели и вкололи нужные витамины.



Кстати, как рассказали в челябинском зоопарке, кусочки с копыт Лаврентия достались потом хищникам. Они страшно обрадовались: жевали, вылизывали, терлись о незнакомый предмет, изучая его.