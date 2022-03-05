Минпромторг объяснил ограничения продажи социально значимых товаров в одни руки спекуляцией

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5 марта 2022, 08:55 Источник: РБК

магазин, фото: pexels.com

В Министерстве промышленности и торговли России, комментируя ограничения на продажу социально значимых товаров в супермаркетах, сообщили, что данная мера позволит предотвратить спекуляции продукцией с минимальной наценкой.

В ведомстве пояснили, что торговые сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

«Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций - АКОРТ и Союза независимых сетей России»,- добавили в министерстве.

Кроме того, данная мера направлена на то, чтобы обеспечить россиян доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Продавцы считают, что ограничения помогу в борьбе с перекупщиками.

В Минпромторге уточнили, что в некоторых регионах уже были зафиксированы случаи, когда товары единовременно приобретались в большом количестве (до нескольких тонн) для последующей перепродажи.

Так, одному покупателю разрешается приобрести не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг, 3 пачки соли и не более 10 упаковок макарон, риса и других круп.