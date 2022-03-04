Госполиция Латвии просит сообщать о машинах с буквой «Z»

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4 марта 2022, 22:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Полиция Латвии решила уделить особое внимание автомобилям с подозрительными знаками, например, на лобовом стекле.

Для предотвращения возможных провокаций госполиция будет уделять повышенное внимание автомобилям с различными подозрительными надписями, в том числе с буквами «Z», «V», а также другими буквами типа «О», «Х» и «А».

Также будут зарегистрированы автомобили с символикой и флагами ДНР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганская Народная Республика) и СССР.

Водителей таких автомобилей будут останавливать и проверять.

Государственная полиция призывает жителей не участвовать в провокациях, а сообщать в полицию, если есть подозрения, что на автомобилях или где-либо еще были размещены подобные знаки или символы РФ.