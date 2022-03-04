В России в связи с санкциями заканчиваются оральные контрацептивы

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4 марта 2022, 19:59

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Иностранные компании покидают российский рынок в связи со спецоперацией на Украине. Тем временем с полок российских аптек исчезают контактные линзы и оральные контрацептивы, произведенные в Германии. Заменить их нечем.



В социальных сетях сообщают о том, что выросли цены на контактные линзы. При этом их очень быстро стали раскупать. Одна из женщин рассказала, что линзы Аcuvue moist «буквально на глазах заканчивались» на крупнейших аптечных ресурсах, где она покупает их ежемесячно.



«Раньше брала по 1400 рублей за упаковку (30 штук), вчера она стоила уже в районе 1900», - сообщила она.



По ее словам, такого скачка в цене она раньше не замечала.



«Не уверена, что есть отечественные аналоги, и мои линзы мне были выписаны офтальмологом специально, другие могут не подойти. Оральные контрацептивы германского производства назначала гинеколог не для предохранения, а для лечения, цена выросла на 300 рублей», - рассказала женщина.



Анастасия сообщила о поисках «Эутирокса»:



«Это гормоны для щитовидки. Крайне необходимый мне препарат, сегодня нашла с трудом, и то — неудобную граммовку. Препарат производит немецкая компания Merck, и без него аутоиммунный тиреоидит начнет давать о себе знать».



Анастасия принимает оральные контрацептивы немецкой компании Bayer как средство профилактики хронического заболевания:



«Не потому, что не хочу детей, а, наоборот, потому что я их хочу, а в этих таблетках содержатся гормоны, которые способны поддерживать подобие менструального цикла. От них зависит мое репродуктивное здоровье. Подбирала я их долго, с гинекологом».



Татьяна за последние дни потратила на лекарства 23 000 рублей: из них 2500 — на витамины, остальную сумму — на оральные контрацептивы. Говорит, не нашла сроком годности дольше 2024 года, поэтому закупилась лишь на два года вперед.



«Контрацептивы у меня «глушат» эндометриоз. Отмена приема может означать прогрессирование болезни, короткий и обильный цикл, возвращение предменструального синдрома. Планирую пить препараты до климакса — они мне подходят, и детей я больше не хочу. Ну и возраст: в 36 рожать в принципе небезопасно. Противозачаточным замену не найти. У нас нет таких разработок своих, аналог брать не буду — риск есть, что не подойдет. Менять препарат спустя 11 лет приема глупо. «Супрадин» врач семейный выписывает в межсезонье, остальные я обычно беру во время поездок за границу. Дозы и производство чище, по итогу и дешевле. Например, магний у нас («Магнелиз») почти похож по дозировке, но посчитать с финскими или британскими — выходит дороже. Тут же все импортное. Для меня лекарства, конечно, проблема. Поставки будут, уверена, но когда и по какой цене? Кстати, материалы для зубных коронок, брекеты — тоже импортные. Когда в 2014 году подорожал валидол, то оказалось, что из-за… импортной фольги. Одно слово — жуть», - поделилась проблемой Татьяна.



