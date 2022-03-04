Совфед одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за призывы к участию в незаконных акциях

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2022, 18:03

Совет Федерации РФ одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ, действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в том числе и за призывы к участию в несанкционированных акциях. Решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за принятие закона.



Согласно тексту принятого закона, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, к осужденному может быть применено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо в размере его зарплаты за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.



Если такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное правонарушение.



Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в текущей ситуации распространение фейков о действиях российских войск или их дискредитация "являются не просто дестабилизацией обстановки, это уже фактически ведение информационной войны против российского государства". "В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан подобные действия внутри страны должны пресекаться самыми жесткими способами", - подчеркнул сенатор.



Ранее принятый сегодня Государственной Думой закон был направлен на рассмотрение в Совет Федерации сегодня же будет направлен на утверждение президентом страны.



