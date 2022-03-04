Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел в отставку

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4 марта 2022, 16:46

фото: pixabay.com

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел со своего поста. В пятницу, 4 марта, Калмыков попрощался с коллективом авиакомпании. Он направил письмо коллективу, в котором написал:

«Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве гендиректора. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта ... Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы».

Авиакомпания «Победа» была создана в сентябре 2014 года. Калмыков возглавлял ее с момента создания.

В компании подтвердили уход Калмыкова. Говоря о причинах ухода, представитель компании заявил: «Это его личное решение». Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности гендиректора лоукостера.

Ранее стало известно, что полномочия председателя совета директоров «Шереметьево» сложил Александр Пономаренко. Он попал в санкционный список Запада. Пономаренко занимал пост председателя совета директоров «Шереметьево» с 2016 года.