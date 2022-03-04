Что обещает правительство Латвии русскоязычным

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 марта 2022, 16:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Эту статью меня побудили написать… вопросы, которые задают друзья, близкие, знакомые из разных стран – «Как вы, русские, сейчас живете в Латвии? Не притесняют ли вас?»

Я всегда была исключительно за правду! Многие мне могут возразить, что, мол у каждого человека есть своя правда. Возможно… Но есть то, что вечно и незыблемо – порядочность, милосердие, уважение. Как ни крути, но эти слова имеют исключительно одно значение, а вот слово – «позиция» окрашена в разные цвета: иногда человек оправдывает себя «позицией».

Я отношусь к тем журналистам, которые пытаются изложить события объективно, с учетом мнения людей.

Итак, как живут сегодня русскоязычные Латвии?

Сказать, что спокойно – нет. Люди замерли в ожидании… Что будет дальше? Если мы говорим о простых латвийцах, русских, латышах, евреях, украинцах, белорусах, то люди поддерживают друг друга, понимая, что сейчас наступили смутные времена… Народ Латвии и правительство – совершенно разные понятия.

Когда только все началось (24 февраля) накал эмоций в Латвии был велик: националы страны открыто обвиняли русскоязычных Латвии, граждан России с видом на жительство и проживающих в стране, в ситуации на Украине… Случались акты вандализма, например, облили краской памятник Освободителям, другие монументы советского периода… От националов только можно было услышать, что, мол, «русские Латвии виноваты», «снести оккупационный памятник»…

Знаете, проживая в Латвии с рождения и зная жизнь в стране, хочу сказать, что я не видела, не слышала у националов «великой» любви к украинцам… Нет. А вот ненависть ко всему русскому – да! Удобный случай еще раз унизить, оскорбить русскоязычных… Такая натура у националистов и с этим ничего пока не поделаешь... Страх, ненависть их аж захлестывает… А русскоязычных захлестывает «ярость благородная»… устали терпеть…

И вот тогда правительство страны решило (и кто же им посоветовал?) «облобызать» русскоязычных своей страны: на свет Божий с речами стали выходить политики, депутаты, режиссеры, мэры и т.д., которые призывали всех жителей страны объединиться! Вдруг вспомнили, уж простите, что русскоязычные Латвии, оказывается, наши! Например, активизировался режиссер Алвис Херманис, который заявил, что «русские в Латвии, вы – наши!» Премьер министр страны Кришьянис Кариньш официально выступил с обращением, что «русские Латвии не имеют никакого отношения к нынешнему режиму Кремля, они – наши»… Экс-президент Валдис Затлерс, уважаю этого человека, первый сказал, что «винить русскоязычных Латвии в ситуации на Украине – глупо!» А Экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича выступила на заседании парламента, не только, как политик, но и как женщина, жена, мать и открыто призвала «покончить» с провокациями и жить в мире! Насколько я знаю, г-же Петравичи даже хлопали за смелость и искренность.

Я верю таким, как г-н Затлерс, г-жа Петравича. Я верю простым латвийцам, которые хотят мира! Мы все хотим мира!

Результат есть – националы отозвали свой «проект», который гласит, что «визы гражданам РФ – не давать, граждан России с видом на жительство – лишить этого жительства, а русских детей немедленно перевести только на латышский».

Умные головы Латвии, которые есть в правительстве страны, видимо, четко поняли, что распри и провокации – плохо! И Слава Богу вышли с миролюбивыми призывами!

Мне очень понравился пост латвийского публициста Аллы Березовской на эту тему:

«ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО - ЛАТВИЙЦЫ

И ПРИДУМАЛ ЕГО ЯНИС РАЙНИС

Само по себе сказанные недавно премьером Латвии слова о необходимости сплочения в обществе, при большом желании можно рассматривать, в принципе, как хороший сигнал.

Его призыв о том, что надо бы всем "избегать любых высказываний, которые могут быть восприняты как разжигающие ненависть". "Мы все в одной лодке — эта лодка зовется "наша любимая страна Латвия" - звучал в наших широтах в начале 90-х, в разгар таких же тревожных и смутных перестроечных процессов. Помните, Форум народов Латвии под лозунгом "ЛАТВИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ"? Но благие намерения, как известно, ведут в ад... Все позитивные и многообещающие лозунги и призывы того времени были быстро забыты, а на смену им пришли совершенно иные преамбулы, в которых никто кроме титульной нации, уже упомянут не был. Такая вот случилась усушка и утруска...

Дальше - больше, и больше, и больше. В итоге на людей, искренне любящих эту страну, работающих на ее благо и процветание, сплошным потоком посыпались ограничения, запреты и наказания за непослушание.

Но вспомните, как несмотря на раскол в обществе, на несправедливые подозрения и незаслуженные обиды, русские Латвии всегда приходили на помощь друг другу, когда случалась беда. Она ведь не разбирает по национальной принадлежности. Бьет всегда оптом. Когда рухнула крыша супермаркета в Риге, подмяв под себя 50 с лишним человек, сотни людей тут же помчались на место трагедии, кто-то привез одеяла, кто-то термосы с горячим чаем, бутерброды. Тысячи людей по всей стране сопереживали погибшим, сочувствовали страшному горю их родных... У места трагедии вскоре выросла гора цветов, горели свечи. А люди все приезжали и приезжали. И в эти дни они не были латышами или русскими. Они все были латвийцами, были единым народом. Но, к сожалению, недолго. Потом все понеслось по-старому, национал-радикалы и политики снова начали усиленно напоминать русским, где их место...

Сейчас над всем миром нависла новая беда, пожалуй, самая страшная за последние 77 лет. Тревожно стало везде, в том числе и у нас в Латвии. Люди замерли в ожидании - что будет? И вот наконец, премьер разродился вроде бы как примиряюще-успокаивающей речью. Посыл - избегать высказываний, разжигающих рознь, я принимаю на 100 процентов.

За два года пандемии многие и без того впали в состояние массового психоза. А уж в эти, в буквальном смысле взрывоопасные дни, любое неосторожное слово может вызвать ужасные последствия. Тут Кариньш абсолютно прав - давайте воздерживаться от угроз и резких обвинений в адрес друг друга во имя остатков того хрупкого мира, который пока еще присутствует на этой Земле. Пусть и на тоненькой ниточке, но и ее рвать было бы полным идиотизмом со стороны землян.

Действительно, прав Кариньш, которого я до этого в основном только нещадно критиковала - хватит враждовать! (Напомню, мы это уже лет 30 предлагаем властям Латвии в ответ на их запреты на все русское). Но для этого, думаю, вовсе необязательно всем называться латышами, как предлагает глава правительства, когда есть такое замечательное слово как ЛАТВИЙЦЫ. Его еще в 1929 г. предложил использовать великий латышский поэт и драматург Янис Райнис, которого многие называли совестью латышской нации. Впрочем, это очень старый спор, но как говорит русская пословица, да называй хоть горшком, только в печь не клади!

Хотя само по себе предложение премьера это уже вроде бы какой-то многообещающий сигнал. Русским и прочим нетитульным согражданам может быть разрешат называться латышами. Допускаю, что некоторых это вполне устроит. Но все же многие предпочтут остаться русскими, евреями, белорусами или украинцами. И это их законное право. Впрочем, пару лет назад подобное предложение разрешить «правильным» инородцам называться латышами, было с гневом воспринято националами. Не знаю, право, как сейчас те отреагируют. Впрочем, вру, конечно, они отреагируют отрицательно, не надо иллюзий.

Хуже другое. Одной рукой премьер с голливудской лучезарной улыбкой манит всех в латыши, а другой - на голубом глазу тут же уверяет их, что и школы на родном языке нацменьшинствам не нужны. Ибо зачем, когда есть же государственный язык - один на всех. А учиться детям на русском - это же такой анахронизм... И правда, вот же в Финляндии с ее шведскими школами просто непроходимый анахронизм. Да и в Канаде с английским и французским образованием сплошная канитель. То ли дело будет в Латвии!

В общем, начал наш Кариньш вроде бы за здравие, а кончил, как всегда - за упокой. Образования на русском языке».

Это мнение не только одного человека, уж поверьте!

К огромному сожалению, тема национализма в Латвии существует… Да, латыши и русскоязычные плечом к плечу были на баррикадах вместе в 90-х, потому как свобода, демократия, права человека – прекрасные слова! А потом русскоязычных «кинули»: например, тем, кто родился в Латвии и прожил большую часть жизни, увы, выдали паспорт «чужого, чужестранца, инопланетянина», как говорят русскоязычные – «паспорт, человека второго сорта». Что дает этот паспорт? Невозможно голосовать на выборах, получить работу во многих государственных структурах, неограниченное время работать в странах ЕС!

Я вчера разговаривала с женщиной-депутатом, которая выступает за мир, объединение… Она четко уверена, что национализма нет в Латвии! А «фиолетовые» паспорта, которые лишают прав людей, родившихся в Латвии, любящих эту страну, работающих на процветание – это не национализм? Сегодня, конечно, никто словесно не оскорбляет русскоязычных в Латвии, никто «не караулит» их в подворотне, чтобы дать по голове… Люди живут мирно внешнее… Но та боль, несправедливость, те слова политиков, разные преамбулы и прочие, увы, в сердцах многих русскоязычных. И это надо правительству Латвии признать! А то получается, что как «беда в двери» - русскоязычные Латвии – наши!

Знаете, что меня поражает сегодня в Латвии?

У некоторых, как мне казалось умных людей, отсутствие реальности… Извините, «песок» в глазах… Да, сегодня в различных СМИ много противоречивой информации, даже лживой… Сложно все постичь и понять, но надо! Я не встречала ни одного человека в Латвии, который бы не хотел МИРА! Всем страшно, больно!

Но давайте снимем «розовые очки» и посмотрим, г-да политики Латвии и иже с ними, правде в глаза! Не будем прятать голову в песок, как страус и тешить себя тем, что, например, российская армия «выдохлась»! Откройте глаза! Соберите информацию и анализируйте!

Разбужен русский медведь! Вы видели, как дерутся медведи? Вы видели, как медведица защищает своих медвежат? Включите интернет и посмотрите! Чтобы понять «противника» любого надо реально смотреть на вещи, а не, простите, «зассаными» глазами!

И еще один момент для размышления… Вчера вечером говорила с женщиной-депутатом… просто рассуждали…Речь зашла о резне в Волыне… Да, о тех страшнейших днях, когда истребляли украинские фашисты-националисты поляков на западноукраинских землях… Эта боль, которую никогда поляки не забудут! Не забудут русские, евреи!

И знаете, что мне сказала женщина-депутат? Мол, это было так давно, когда-то… Да нет! Живы еще те, кто прошел подобный геноцид, рассказал своим детям, внукам, чтобы помнили! И живы еще те, видимо, кто «резал» стариков, детей, женщин и передал свою ненависть своим потомкам…

История имеет свойство повторяться… Давайте откроем глаза!

Я - за мир! Только за мир!