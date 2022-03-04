Министр спорта Крыма назвала «маразмом» решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов

Ольга ТОРУБАРОВА прокомментировала недоспуск российских спортсменов-паралимпийцев на игры в Китай.
Решение международного паралимпийского комитета министр назвала маразмом. По ее мнению, тем самым Евросоюз и США продемонстрировали полное отсутствие демократии, а недружественный жест в адрес российских спортсменов дискриминацией русского народа.
«Надеюсь после таких международных решений, у многих пелена навсегда спадёт с глаз! И не стоит больше искать союзников там, где их быть не может! Нет у них демократии! Нет у них цивилизованного мира!» - добавила министр.
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