Министр спорта Крыма назвала «маразмом» решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2022, 15:45 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: depositphotos.com

Ольга ТОРУБАРОВА прокомментировала недоспуск российских спортсменов-паралимпийцев на игры в Китай.



Решение международного паралимпийского комитета министр назвала маразмом. По ее мнению, тем самым Евросоюз и США продемонстрировали полное отсутствие демократии, а недружественный жест в адрес российских спортсменов дискриминацией русского народа.



«Надеюсь после таких международных решений, у многих пелена навсегда спадёт с глаз! И не стоит больше искать союзников там, где их быть не может! Нет у них демократии! Нет у них цивилизованного мира!» - добавила министр.