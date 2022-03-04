Эксперт по ядерной энергетике заверил, что Запорожскую АЭС поджечь и взорвать нельзя

Юрий БРАСЛАВСКИЙ заверил – бояться нечего, ситуация под контролем военных, которые знают, что делать.
Специалист-ядерщик рассказал изданию «Форпост», что атомной станции опасаться пожаров, возникающих в подсобных помещениях, не стоит – они случаются постоянно и их научились полностью локализовать.
Особо БРАСЛАВСКИЙ разъяснил, что АЭС защищена специальной оболочкой, способной выдерживать попадание заряда существенной мощности. «Будем надеяться, что этого не случится. Тем более, что, по последней информации, площадка Запорожской АЭС взята под полный контроль российских вооружённых сил», – сказал он.
Ранее сообщалось, что конструкция этой украинской атомной станции такова, что при аварийной ситуации до 25% охлаждающей реакторы жидкости выбрасывается в атмосферу, и это радиоактивное облако дрейфует по ветру на сотни километров.
«Евроньюс» сегодня рассказал, что жители Польши скупают в аптеках йод, употребление которого, как считается, снижает накопление радиоактивных веществ в организме.
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