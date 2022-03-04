В России дорожает говядина

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4 марта 2022, 15:01 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

На фоне девальвации рубля российские производители говядины собираются поднять цены. «Мираторг» направил клиентам прайс со средним повышением стоимости стейков и отрубов с марта на 10%.



Крупнейший российский производитель говядины «Мираторг» направил клиентам новый прайс-лист, согласно которому стоимость порядка 190 наименований стейков и кусков, включая альтернативные и премиальные, повышена в диапазоне от менее 1% до более 100%, средний размер индексации — 10,7%. На несколько позиций цены снижены.



В «Мираторге» отметили повышение цен на логистику, комбикорма, строительство и материалы. С начала года на 10% выросли цены на животных на рынке. Все это увеличивает стоимость производства. В компании сообщили, что последние изменения цен были 22 февраля и включали снижение стоимости некоторых позиций до 40–50%, что связано с сезонностью спроса и рыночной конъюнктурой. А в сегменте премиальной говядины — отрубов и стейков для ресторанов — продукция компании стоит на 15% ниже среднерыночной.



По данным Россельхозбанка, в 2020 году потребление говядины в России снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн — это минимум за десять лет. Объем рынка за 2021 год аналитики оценили в 1,99 млн тонн, из которых около 83% пришлось на местное производство. Основными импортерами являются Белоруссия, Парагвай, Аргентина и Бразилия.



Рестораторы считают текущее повышение цен на стейки «критичным» для бизнеса, отмечая, что альтернативы продукции «Мираторга» на рынке нет.



