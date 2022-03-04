Челябинская область стала лидером УрФО по объему ввода жилья

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4 марта 2022, 14:19 Алексей Антонов Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В январе регион выполнил 20% от годового планового показателя.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала данные по объему ввода жилья в январе 2022 года. За первый месяц на Южном Урале было введено 333,7 тысячи квадратных метров. Это 20,2% от годового планового показателя.

По объему ввода Челябинская область заняла первое место в Уральском федеральном округе. В тройку регионов также вошли Свердловская (192,2 тысячи квадратных метров) и Тюменская (173,2 тысячи квадратных метров) области. Средний процент исполнения плана по вводу жилья в УрФО составляет 11,1%.

В этом году на Южном Урале планируется ввести 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Такую задачу поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.