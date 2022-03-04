Процветай и развивайся!

В феврале в цехе №49 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» состоялось мероприятие по случаю 50-летия со дня образования.
От имени генерального директора коллектив поздравил директор по производству Алексей Телегин.
– 49-й – это ключевое звено, ядро завода, вокруг которого все строится, – отметил Алексей Александрович. – Приборы, которые здесь выпускают, одни из самых сложных и современных. Цех стоит на передовом рубеже, с честью выполняет все поставленные задачи. И дальше он будет развиваться и наращивать объемы.
Большой группе сотрудников в ходе торжественной части были вручены грамоты от руководства АО «АПЗ».
Председатель первичной профсоюзной организации Александр Тюрин отметил, что коллектив 49-го сплоченный, костяк – сильный, поэтому цех является лидером не только в производстве, но и в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. В качестве подарка Александр Николаевич вручил коллективу музыкальный центр, который точно пригодится, ведь в цехе немало самодеятельных артистов.
Они и продолжили праздник. Творческая группа с участка Юлии Семенихиной на этот раз порадовала коллег инсценировкой «Жизнь в цехе №49». А Илья Ермаков исполнил песню под гитару.
Финальное слово на празднике произнес начальник подразделения Евгений Семенихин:
– Желаю, чтобы наш цех всегда был на высоте, чтобы здесь работали люди ответственные, грамотные, знающие свое дело. Пусть 49-й здравствует и процветает! Мы должны быть примером для подражания и опорой для предприятия!
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