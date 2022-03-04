Южноуральцам рассказали о традиции встречать весну «жаворонками»

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4 марта 2022, 12:09 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На Руси был обычай печь угощение в виде птичек.

В пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная Масленице. Ее участники рассказали о том, как будет отмечаться праздник в городах Челябинской области в этом году.

Кроме этого, директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова и специалист по традиционной русской кухне Наталья Яковлева поделились рецептом печенья «Жаворонки» и показали, как готовится это угощение.

По обычаю, «Жаворонков» пекли на Руси весной. По словам Натальи Яковлевой, еще в это время женщины отправлялись в лес, чтобы пробудить природу и проводить зиму. Специалист добавила, что Масленицу нужно встречать дружно и весело.