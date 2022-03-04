Челябинская область стала второй в УрФО по числу женщин в правительстве региона

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4 марта 2022, 11:31 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Исследование вышло в преддверии 8 Марта.

Накануне Международного женского дня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал тематический рейтинг. В нем субъекты Уральского федерального округа расположены в порядке уменьшения количества женщин в основном составе региональных правительств.

Южный Урал занял вторую строчку индекса. В состав правительства области входят 5 женщин: первый заместитель губернатора Ирина Гехт, министр социальных отношений Ирина Буторина, министр общественной безопасности Светлана Костина, министр экономического развития Наталья Лугачева, министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

Вместе с Челябинской областью второе место разделил Ханты-Мансийский автономный округ. Первое место рейтинга заняла Курганская область (6 женщин).

Добавим, что рейтинг составлен на основе информации, размещенной на официальных сайтах правительств регионов. В подсчетах не учитывались члены правительств на общественных началах, отмечают авторы индекса.