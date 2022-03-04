Челябинская область стала второй в УрФО по числу женщин в правительстве региона

Исследование вышло в преддверии 8 Марта.
Накануне Международного женского дня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал тематический рейтинг. В нем субъекты Уральского федерального округа расположены в порядке уменьшения количества женщин в основном составе региональных правительств.
Южный Урал занял вторую строчку индекса. В состав правительства области входят 5 женщин: первый заместитель губернатора Ирина Гехт, министр социальных отношений Ирина Буторина, министр общественной безопасности Светлана Костина, министр экономического развития Наталья Лугачева, министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.
Вместе с Челябинской областью второе место разделил Ханты-Мансийский автономный округ. Первое место рейтинга заняла Курганская область (6 женщин).
Добавим, что рейтинг составлен на основе информации, размещенной на официальных сайтах правительств регионов. В подсчетах не учитывались члены правительств на общественных началах, отмечают авторы индекса.