На Южном Урале увеличили количество постов фиксации лесных пожаров

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 марта 2022, 07:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Число систем видеофиксации возросло с 31 до 60.



В Челябинской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсудили вопросы подготовки к безопасному пропуску паводковых вод и противопожарному сезону. Мероприятие провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул важность превентивных мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Он поставил задачу регулярно следить за ситуацией и оперативно реагировать на все изменения, а также своевременно оповещать население.

Алексей Текслер дал ряд поручений по подготовке к сезону половодья. В частности, стоит задача заранее ослабить лед на реках, не допускать снижение качества питьевой воды, провести проверку состояния мостов и участков автомобильных дорог, где есть угроза подтопления.

Другие распоряжения касались мер противопожарного реагирования. Как отметил Алесей Текслер, утвержден план тушения лесных пожаров, определены силы и техника. Видеонаблюдение и фиксация лесных пожаров будут вестись с помощью постов видеонаблюдения. В 2022 году их количество увеличилось с 31 до 60.

В территориях, которые могут быть подвержены лесным пожарам, будут организованы проверки. Также в этих муниципалитетах разместят минерализованные полосы.