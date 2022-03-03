Председатель Госсовета Константинов напомнил Зеленскому о судьбе Гитлера​

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3 марта 2022, 22:16 Источник: Аргументы недели-Крым

При этом Владимир КОНСТАНТИНОВ описал спецоперацию на Украине как успешную, но которая идет сложно.

Председатель Госсовета Крыма, комментируя затягивающееся начало второго раунда переговоров между представителями России и Украины (проводятся в Белоруссии), напомнил Киеву о том, что немецкие нацисты также неоднократно в мае 1945 года уклонялись от подписания капитуляции. «В итоге, Акт о безоговорочной капитуляции подписывал уже не Гитлер. Кое-кому неплохо бы об этом помнить», - сказал КОНСТАНТИНОВ.

Напомним – Адольф ГИТЛЕР застрелился 30.04.45. Тело фюрера в тот же день было сожжено.