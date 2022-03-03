На анапского застройщика Артема Очкаса пожаловались в правоохранительные органы

Аргументы Недели. Кубань → Общество

3 марта 2022, 21:44

Журналист Евгений Михайлов опубликовал фильм-расследование, в конце которого обратился к сотрудникам правоохранительной системы Кубани с просьбой проверить слова анапского застройщика Артема Очкаса на предмет разжигания межнациональной розни, которые тот, якобы, неоднократно допускал в своей речи по отношению к лицам армянской национальности. По мнению Михайлова, бизнесмен также может быть причастен к социальным волнениям, которые возникают в Анапе на почве принятия нового градостроительного плана.

Журналист полагает, что новый Генплан косвенно мешает Очкасу в реализации строительных проектов и грозит ликвидацией аффилированных с его бизнесом объектов, которые могут быть признаны незаконными. Более того, по мнению Михайлова, данный бизнесмен, якобы, может быть связан с запрещенной в России экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», которая, как известно, была основным инициатором акций против принятия градостроительного документа. На это, по мнению Михайлова, указывает участие в волнениях Юрия Коваля, члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов.

В своем фильме журналист также опубликовал видеофрагмент, на котором застройщик, купающийся в бассейне, обещает «поломать армян», потому что те якобы «лезут в генеральный план города».

Интересно, что, по мнению журналиста, выходить сухим из воды застройщику помогают связи в судах Анапы, а также покровительство со стороны депутата Госдумы Владимира Шаманова.

Обращаясь в правоохранительные органы Краснодарского края, Михайлов отметил, что, как он считает, в словах и действиях Очкаса усматриваются признаки состава нескольких статей УК РФ, а главное, как он полагает, открытый призыв к насилию в отношении представителей другой национальности.