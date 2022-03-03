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Россияне несколько часов стоят в очереди на кассах «Икеи» в последний день работы магазина в стране

, 17:57

Россияне несколько часов стоят в очереди на кассах «Икеи» в последний день работы магазина в стране
Фото: Global Look

В соцсетях появляются видео и фото, на которых жители Москвы, Петербурга, Омска и других крупных городов штурмуют магазин IKEA, объявивший о приостановлении работы в России как минимум до 31 мая.

Конечно, те, кто бывал в IKEA, знают, что очереди там всегда. Но сегодня там просто не протолкнуться. В последний день работы торговой сети в России покупатели сметают с полок все оставшиеся товары.

Люди с полными тележками готовы стоять в очереди на кассу по несколько часов. В основном берут текстиль и предметы интерьера.

На подъезде к торговым центрам, где есть IKEA, образовались пробки. 

Также в России уже закрыты магазины одежды и товаров для дома H&M.

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