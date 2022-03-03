Россияне несколько часов стоят в очереди на кассах «Икеи» в последний день работы магазина в стране

В соцсетях появляются видео и фото, на которых жители Москвы, Петербурга, Омска и других крупных городов штурмуют магазин IKEA, объявивший о приостановлении работы в России как минимум до 31 мая.
Конечно, те, кто бывал в IKEA, знают, что очереди там всегда. Но сегодня там просто не протолкнуться. В последний день работы торговой сети в России покупатели сметают с полок все оставшиеся товары.
Люди с полными тележками готовы стоять в очереди на кассу по несколько часов. В основном берут текстиль и предметы интерьера.
На подъезде к торговым центрам, где есть IKEA, образовались пробки.
Также в России уже закрыты магазины одежды и товаров для дома H&M.