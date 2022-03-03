Собянин осмотрел новый ледовый дворец «Арктика» в Ново-Переделкине

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3 марта 2022, 17:02

Фото: Global Look

Мэр Москвы осмотрел новый спортивный комплекс «Арктика» в районе Ново-Переделкино, строительство которого было завершено в августе прошлого года.

Сергей Собянин отметил, что комплекс очень важен для района и города в целом. По словам мэра, сегодня инвесторы активно вкладываются в спорт, хоккейные площадки, бассейны. «Я думаю, что это направление, несмотря на экономические трудности, будет и дальше развиваться. Всегда будут кататься на коньках, плавать. Это уже часть нашей жизни», – подчеркнул градоначальник.

В здании комплекса разместили четыре ледовые арены, три спортивных зала и 25-метровый бассейн на четыре дорожки, с отдельной неглубокой детской зоной, саунами и раздевалками. Также предусмотрена студия видеотрансляций, которая позволит проводить прямые эфиры хоккейных матчей.

На базе ледового дворца работают школа хоккея «Красная машина - Арктика», созданная в сотрудничестве с Федерацией хоккея России в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», детская школа фигурного катания «Арктика» и театр на льду «Полярные совы». В школе плавания «Арктика» проводят индивидуальные и групповые занятия для взрослых и детей, занятия «мама и малыш» для детей старше одного года, занятия для детей с синдромом ДЦП и клуба людей с ограниченными возможностями здоровья.

В «Арктике» арендуют лед звезды НХЛ и КХЛ, любительские и профессиональные хоккейные команды, любительские и детские хоккейные лиги, детские хоккейные школы ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Созвездие», «Витязь», «Ястребы», «Янтарь», команда по хоккею с мячом «Динамо», школы по фигурному катанию Аделины Сотниковой, Нины Мозер, Александра Волкова и Анастасии Гребенкиной.

Все желающие могут прийти в комплекс, когда там не проводятся тренировки профессиональных спортсменов. Каждый месяц «Арктику» посещают свыше 40 тыс. человек.