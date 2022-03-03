Города Южного Урала ранжировали по количеству жителей

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3 марта 2022, 14:15 Татьяна Михайлова Источник: «Глав.Индекс»

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Жители региона предпочитают крупные населенные пункты небольшим селам.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» сегодня представил рейтинг городских округов по численности населения на начало 2022 года. Индекс составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

Первые позиции, ожидаемо, заняли Челябинск (1 178 056 человек) и Магнитогорск (411 816 человек). Также в пятерке крупнейших населенных пунктов значатся Миасс (164 776 человек), Златоуст (161 731 человек) и Копейск (146 967 человек). Меньше всего жителей в Усть-Катаве (23 882 человека), Карабаше (10 629 человек) и Локомотивном (8 517 человек).

Анализируя рейтинг «Глав.Индекса», авторы телеграм-канала «KARLMARKS» отметили, что за год численность городского населения в Челябинской области снизилась более чем на 11 600 человек. Южноуральцы преимущественно выбирают жизнь в крупных населенных пунктах. На почти 600 тысяч селян приходится 2,8 миллиона горожан.