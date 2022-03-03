В Челябинске подвели итоги Межрегиональной агропромышленной конференции

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

3 марта 2022, 13:06 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена организаторами

Участниками МАК-2022 стали эксперты и слушатели из разных городов России.

Вторая Межрегиональная агропромышленная конференция (МАК-2022) состоялась в Челябинске. Проект поддержали крупные отраслевые партнеры РФ и стран Ближнего Зарубежья. Программными партнерами стали 9 структур: профессиональные ассоциации, союзы, представители сферы науки и создатели практических инноваций для агропромышленного комплекса.

В обсуждениях участвовали 83 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов. Посетителями стали свыше 500 специалистов из Челябинской области, а также соседних регионов: Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.

Главными темами МАК-2022 стали итоги прошлого года, пути развития сельского хозяйства, в частности, вопросы защиты от засухи, увеличение господдержки. В рамках конференции была организована Зона партнеров «Современные решения для АПК». На этой площадке демонстрировались актуальные тенденции агропромышленного сектора. Кроме этого, состоялся образовательный интенсив для агрономов, зоотехников, ветеринаров, сотрудников птицеводческих предприятий.

Информационный партнер МАК-2022 – медиахолдинг «Гранада Пресс».