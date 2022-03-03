Украинское духовенство может перестать упоминать патриарха Кирилла за литургией

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3 марта 2022, 12:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Ввиду российской спецоперации Украинская Православная Церковь рискует окончательно потерять связь с Московским Патриархатом. Епархии УПЦ уже начинают отказываться от упоминания патриарха Кирилла на богослужениях. Начали раздаваться призывы клириков об отделении от Московского Патриархата и о прекращении с ним всех связей. Поминать Кирилла отказались Ровенская, Ивано-Франковская, Мукачевская, Львовская, Владимир-Волынская, Житомирская и Сумская епархии. К ним присоединились Хмельницкая, Волынско-Луцкая и Шепетовская епархия, по неофициальной информации.

В Facebook стремительно распространяется распоряжение, подписанное митрополитом Сумским Евлогием. В нём он призывает прекратить упоминания Патриарха Московского и даже благословляет всех на это дело. По многим данным, именно Сумское духовенство первым написало петицию ко всем другим священнослужителям УПЦ с требованием отказа от молитв за предстоятеля Российской церкви. Синод УПЦ в свою очередь обратился к патриарху Кириллу с требованиями немедленно прекратить боевые действия. Сам святейший патриарх пока что не ответил на это послание.

1 марта стало известно, что митрополит Владимир, глава Владимир-Волынской епархии, поддержал не только решение о прекращении упоминания патриарха Кирилла, но и идею об отделении Украинской церкви от РПЦ. Клирик написал, что «страшная черта, обагрённая кровью братьев, уже проведена». Этим он имел в виду давнее высказывание патриарха Кирилла, который опасался серьёзного конфликта между русскими и украинцами.

Не дожидаясь реакции руководителя РПЦ по поводу прекращения боёв, миряне и духовенство Ровенской епархии написали обращение ко всем представителям Белорусской Православной церкви. Они призвали белорусских священников «не молчать и не допустить убийства украинцев». Стоит отметить, что Белорусский экзарх 25 февраля уже высказывался против военной операции. Он заявил, что «брату не следует идти на брата».