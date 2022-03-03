Депутаты всех уровней Крыма проводят собрания в поддержку Президента и спецоперации на Украине​

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3 марта 2022, 10:34 Источник: Аргументы недели-Крым

В городских и районных Советах проходят голосования – депутаты единогласно принимают решения в поддержку решения Владимира ПУТИНА.

«Крым 24» сообщил, что на внеочередных сессиях местных советов только один вопрос – обращение к крымчанам, в котором признается ведение военной спецоперации как необходимой и своевременной.

Председатель Керченского горсовета Ольга СОЛОДИЛОВА в эфире отметила: «Если наши близкие, находящиеся в Украине, не поддерживают нас – они поймут, что они не правы», а Галина ШАБАНОВА (председатель Симферопольского районного совета): «Депутаты приняли единогласное обращение к жителям Симферопольского района в поддержку нашего президента и нашей армии» и заверила, что «Цели и задачи, которые ставит президент будут достигнуты».

Заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим ФИКС рассказал, что принимаемые обращения к жителям в последующем будут размещены в СМИ и социальных сетях.