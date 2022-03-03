Кошкам и собакам из России запретили участвовать в международных соревнованиях

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3 марта 2022, 10:02

Фото: pixabay.com

Российские коты и кошки тоже оказались под санкциями и больше не смогут участвовать в международных соревнованиях. Такое решение приняла Международная федерация кошек (FIFE) из-за ситуации на Украине.

Символично, что запрет начал действовать с 1 марта, а в этот день в России отмечают день кошек.

Сообщается, что ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят.

Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной FIFE.

В то же время организация также выделали часть бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине. В FIFE отметили, что они «отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях».

Аналогичное решение ранее было принято и в отношении собак из России. Международная кинологическая федерация (FCI) запретила проводить на территории России любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI.