Главный раввин России Берл Лазар обратился к духовным лидерам с призывом остановить гибель людей в Украине

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2 марта 2022, 21:59 Источник: РБК

Берл Лазар, Viktor Chernov/globallook.com

Главный раввин России Берл Лазар обратился к духовным лидерам всего мира с призывом использовать все свое влияние для того чтобы «остановить безумие», которое происходит сейчас в Украине.

Как убежден Берл Лазар, одних молитв сейчас недостаточно, пришло время «совместных действий» для спасения человеческих жизней.

«Я обращаюсь ко всем религиозным лидерам — на Украине, в России, в Европе и на других континентах — с призывом вместе выступить за мир. Мы, верные Б-гу единому, обязаны использовать свое влияние, все свои возможности для того, чтобы остановить безумие, чтобы не гибли больше люди. Это наш святой долг перед Тем, Кто всех нас создал и даровал жизнь в этом мире»,— написал раввин в своем Facebook.

2 марта Министерство обороны России впервые с начала военной спецоперации РФ в Украине озвучило потери: 498 человек с российской стороны, 2870 — с украинской.