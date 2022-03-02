Российские учёные нашли аномалии в мозгу у людей, переболевших коронавирусом

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2 марта 2022, 21:17

pixabay.com

Учёные НИТУ «МИСиС» обнаружили, что у людей, переболевших Covid-19, появляются аномалии в головном мозге. Об этом сообщает Readovka.news.

Обнаруженные нарушения найдены почти у 80% переболевших. Специалисты считают, что полученные результаты говорят о наличии неврологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией. Данные можно подтвердить при помощи обычной электроэнцефалографии.

Учёные надеются, что с помощью своего открытия, этот метод можно будет использовать в диагностике и обследованиях головного мозга после вирусной инфекции. Кроме этого, в феврале 2022 года исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что существуют опасные последствия психического здоровья переболевших коронавирусом.