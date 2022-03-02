В Люберцах врачи вернули женщине возможность ходить

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2 марта 2022, 21:04

pixabay.com

В травматологическом отделении Люберецкой больницы врачи провели операцию женщине, ногу которой переехал мусоровоз. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области отмечается, что в больницу поступила 66-летняя женщина с множественными ранами на левой ноге, которые она получила в результате ДТП.

Медики установили, что у женщины обширные лоскутные раны левой голени и стопы, а также травматический шок первой степени. В то же время все кости женщины целы. Врач-травматолог отделения травматологии стационара №2 Петр Леонов сообщил, что ногу не пришлось ампутировать из-за гангрены.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Позже ей нужно будет пройти амбулаторное лечение у хирурга по месту жительства.