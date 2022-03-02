Врач-дерматолог Баллирано рассказала об основных правилах ухода за кожей весной

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2 марта 2022, 20:38

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Весной возрастает солнечная активность. Врач-дерматолог Татьяна Баллирано назвала основные правила ухода за кожей весной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».



«Самое главное, о чем нужно помнить, — весеннее солнышко очень коварно. При выходе на улицу обязательно нужно нанести крем с фактором защиты. Желательно, чтобы это была зашита SPF 50. Сейчас в арсенале есть множество хороших кремов: и солнцезащитные, и тональные позиции с хорошим фактором защиты. Они и легкие, и безопасные. Без SPF-фактора на улицу выходить нельзя»,-пояснила Баллирано.



Весной защитная система кожи нуждается в поддержке извне. По словам дерматолога, все косметические средства, используемые весной, должны быть «предельно щадящими». «Для очищения мы используем легкие гоммажи, кремы-скатки, энзимные пилинги, которые нежно удаляют верхний слой (отживший эпидермис) и готовят кожу к дальнейшему нанесению препаратов. Дальше полезно нанести тоник, чтобы нормализовать pH кожи. Раз или два в неделю можно делать маски. Кислотные маски уже нежелательны. Можно использовать увлажняющие, питательные», - поделилась специалист.



Весной необходимо отказаться от процедур, связанных с повреждением верхнего слоя кожи. До следующего холодного сезона придётся забыть про удаление пигментных пятен, отшелушивание, шлифовку и пилинг. «Можно все еще использовать витамин C. А вот витамин A нужно убрать из всех кремов, сывороток и так далее. Такие продукты могут усилить пигментацию», — пояснила Баллирано.



Дневной и ночной кремы, кремы для области вокруг глаз, сыворотки и прочее средства по уходу за кожей можно использовать в привычном режиме.