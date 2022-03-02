Депутат Сейма Латвии Домбрава назвал Россию преступным государством

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2 марта 2022, 19:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма Янис Домбрава, twitter.com

Националисты Латвии не могут, не хотят, не желают «успокоиться»: то, всех граждан РФ, проживающих в Латвии лишить вида на жительство, то визы не давать россиянам! Дальше-больше!



Видимо, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава, который представляет в стране Нацблок – те, которые каждый год маршируют с цветами на могилы легионеров СС 16 марта, начитался российских СМИ и взбесился от критики Латвии со стороны РФ. Особенно, его возмутила критика россиян на тему вандализма: намедни памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был облит краской и изуродован! Вот, что изрек депутат Сейма:



«Как смеет министерство иностранных дел этого преступного государства (Россия) критиковать Латвию за то, что, прославляющий оккупацию символ облили краской! Россия потеряла какие-то права что-то указывать цивилизованным странам. Латвия сама решит, какие оставлять памятники, а какие снести!»



Вона как! Тут дело, на мой четкий взгляд, не в ситуации на Украине: памятник Освободителям не давал «спать» годами таким, как Домбрава! Ситуация на Украине – повод вновь унизить русских! Снести памятник и что? На Украине мир наступит? Но главный вопрос в том, а как искренне депутат Домбрава сочувствует украинцам? Я вижу, что его голову больше занимают латвийские русскоязычные, как бы им «нагадить» мелко… Почему мелко? А не того масштаба страна с ее подобными депутатами, чтобы опорожняться «по-большому!»



Никак не пойму – Россия для депутата Домбравы – «не есть цивилизованная» страна… Зато депутат Домбрава цивилизован, когда публично, открыто заявил: «Россия, иди в ж…!»



Простите меня, но я имею смутные сомнения, а как скоро «нарвется» этот депутат, дитя «хуторского инцеста», на «ответку»? Чего добивается Янис Домбрава? Как говорят некоторые русскоязычные латвийцы – «псковскую дивизию у границ»… Ой, не завидую!



Мира нам всем! Мира!