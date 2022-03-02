Многодетные семьи Челябинска смогут посетить зоопарк в выходные бесплатно

Там уже проснулся бурый мишка, который ждет всех в гости.
В Челябинском зоопарке окончательно проснулась бурая медведица Шкода. Она уже с аппетитом поедает детский йогурт, морковку, яйца, хлеб и яблоки. Отличная возможность отметить приход весны – наведаться в гости к мишке.
Кстати, в зоопарке сообщили, что льгота на бесплатное посещение для многодетных семей, которая действует в первую субботу месяца, в этот раз будет действовать и в воскресенье, в честь праздников.
На входе нужно показать оригинал удостоверения многодетной семьи или справку о признании семьи многодетной и документ, удостоверяющий личность.