Многодетные семьи Челябинска смогут посетить зоопарк в выходные бесплатно

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

2 марта 2022, 19:32 Анна Семенова

Мангусты тоже ждут всех челябинцев в гости. Фото: Челябинский зоопарк

Там уже проснулся бурый мишка, который ждет всех в гости.

В Челябинском зоопарке окончательно проснулась бурая медведица Шкода. Она уже с аппетитом поедает детский йогурт, морковку, яйца, хлеб и яблоки. Отличная возможность отметить приход весны – наведаться в гости к мишке.

Кстати, в зоопарке сообщили, что льгота на бесплатное посещение для многодетных семей, которая действует в первую субботу месяца, в этот раз будет действовать и в воскресенье, в честь праздников.

На входе нужно показать оригинал удостоверения многодетной семьи или справку о признании семьи многодетной и документ, удостоверяющий личность.