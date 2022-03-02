Наталья Поклонская обратилась к русским и украинцам с просьбой «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу»

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2 марта 2022, 19:48 Источник: Telegram

Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская записала видеообращение к русским и украинцам, в котором призвала их отказаться от взаимной ненависти. Обращение опубликовано в ее телеграм-канале.

«Каждый говорит так: «Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог». И у каждого свои лозунги: украинцы борются за свою землю и свободу, русские «своих не бросают». И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и, тем более, монополии на нее? Я снова обращаюсь к людям: пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу», - сказала она.

Поклонская считает, что те, кто разжигает взаимную ненависть, «становятся инструментом по уничтожению целого мира».

«Остановитесь, пожалуйста! Мне кажется, мы зашли слишком далеко, и пора брать на себя смелость за будущее самостоятельно, не передавая его в руки тех, у кого оружие... Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир», — сказала Поклонская.