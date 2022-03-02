Парламентский секретарь МИД Латвии Калниня-Лукашевича: Важно обратиться к ученикам русскоязычных школ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 марта 2022, 18:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Накал «страстей» в отношении русскоязычных Латвии, увы, высок: националисты страны считают, что следует лишить вида на жительство граждан РФ, которые проживают в Латвии, если они поддерживают положительно ситуацию на Украине. Но есть и иные мнения.



Занда Калниня-Лукашевича, парламентский секретарь МИД, констатировала, что на границах Украины – «огромные очереди». Сравнительно быстро можно выехать поездом (но картины Львовского вокзала в соцсетях ужасают): «Наши коллеги останутся там настолько долго, насколько возможно. Оказываем помощь украинским коллегам, в рамках Европейского Союза. Думая об образе нашего государства за границей, скажу – сплоченность очень важна. Вижу то, что в последнее время некоторые не могут отличить Путина и русскоязычных, это рискованно и опасно. Важно обратиться к ученикам русскоязычных школ. Многие из них живут еще в информационном пространстве России, на них влияют семьи».



Руководитель парламентской комиссии Андрей Юдин («Новое Единство») озвучил отношение к инициативе не выдавать более ВНЖ для россиян: "Это хорошо и понятно!"

Однако «неправильным и вредным» парламентарий назвал предложение виды на жительство – отнимать. Тем более что в ЛР за последние годы въехало немало противников Путина. Провести какую-либо идеологическую селекцию практически нереально.



Потому Юдин считает, что люди должны оцениваться в индивидуальном порядке – а именно, если человек пропагандирует военные действия, то лишать его ВНЖ. И, возможно, гражданства, если оное получено путем натурализации.



Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Я собираюсь завтра, 3 марта, затронуть вопрос о визах для граждан РФ, о лишении вида на жительство граждан России, которые проживают в Латвии на заседании Сейма. Я хочу напомнить, что эмоции и категоричность – плохие советчики. Латвия - многонациональная страна, и Латвия – страна с большой историей… Более того, Рига – исторический и культурный центр Европы. Как можно лишить визы в Латвию всех граждан РФ, которые хотят посетить Латвию? Разве все русские одинаковые? Есть с нейтральной позицией, есть те, кто не поддерживает действующий режим… Как можно всех лишать определенной возможности? Я совсем не согласна с предложением партии Националов. Как можно лишать всех граждан РФ, которые проживают в Латвии, вида на жительство? В Латвии много граждан РФ с видом на жительство работают совершенно официально, у них есть семьи, дома… Что может получиться? Папа - гражданин Латвии, а у мамы вид на жительство, например… И маму выгнать из страны? Ребенка лишить матери? Как такое возможно? Я против таких заявлений, как жена, мать, женщина! Я понимаю, что сейчас хватает различных провокаций в Латвии, но это недопустимо для тех, кто принимает законы на государственном уровне. Мы должны думать о сплочении разных национальностей в стране, а не о том, чтобы вносить рознь, злобу! Должны звучать слова о мире! И не только слова, а действия! Хочу добавить, что в Латвии много вероисповеданий – лютеране, православные, католики. Кстати, много православных и среди латышей… 6 марта – прощеное Воскресение у православных! Время, когда следует подумать о том, что все мы люди и достойны счастья и жизни. Хватит копить злость и ненависть в потайные карманы! Хватит! Прощение – величайший талант! Прощение – путь к МИРУ!»