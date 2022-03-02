Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего cостояния

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2 марта 2022, 18:12

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Источники телеканала «Матч ТВ» сообщили, что из-за обвала фондового рынка вице-президент компании «Лукойл» и глава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния. В 2021 году Forbes оценивал его в 11,1 миллиарда долларов.



«Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».



Известно, что в сезоне-2020/21 бюджет футбольного клуба составлял 8,6 миллиарда рублей.



На днях в связи с санкциями УЕФА, принятыми из-за сложившейся политической ситуации, «Спартак» был лишен возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы, куда пробился еще в прошлом году. Соперником «красно-белых» должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».



Леонид Федун купил контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2003 году. За время его правления клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата.



Российский миллиардер является учредителем нескольких благотворительных фондов. Среди них, фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака» и фонд формирования целевого капитала для поддержки социальных программ.



